BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 5,10 (5,40) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 36 (38) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR KION AUF 35 (68) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT HOME24 AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 7,50 (4,50) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 32 (34) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 1459 (1450) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT MOLLER-MAERSK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 18500 DKKBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 116 (135) PENCE - 'MARKET-PERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 190 (180) EUR - 'BUY'ODDO BHF HEBT RENAULT AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - ZIEL 55 (35) EURRBC SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 650 (685) EUR - 'OUTPERFORM'RBC HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 7600 (7200) PENCE - 'OUTPERFORM'UBS SENKT ZIEL FÜR PHILIPS ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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