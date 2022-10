Hamburg (www.anleihencheck.de) - Nach dem Chaos der vergangenen Woche an den Bondmärkten hat sich die Lage wieder etwas beruhigt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Die Renditen hätten tendenziell wieder zugelegt. Die zehnjährigen Bunds lägen bei 2,03%, die T-Notes bei 3,77%. Die Zinsstruktur in den USA sei stark invers, das heiße die zweijährigen Renditen lägen etwa 40 BP über den zehnjährigen Renditen und das signalisiere weiterhin, dass eine Rezession nah sei. Die Analysten würden eine weiche Landung der USA weiterhin dennoch für möglich halten, wenngleich klar sei, dass vor allem der Bausektor und der Immobilienmarkt unter den gestiegenen Zinsen leiden würden. ...

