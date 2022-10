Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zunächst bedeckt halten. Der DAX -0,37% wird zum Start leicht schwächer bei 12.433 Punkte erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Freitag beeinflussen:1. Vorgaben aus den USADie US-Börsen sind nach dem kleinen Kursrücksetzer zur Wochenmitte am Donnerstag deutlicher unter Druck geraten. ...

