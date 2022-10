Die Stimmung für Bayer hat aufgrund von Sorgen im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup (Glyphosat) gelitten. Das Urteil eines Geschworenengerichts in St. Louis vom September war jedoch das fünfte Urteil in Folge zu Gunsten von Bayer, was dem Unternehmen bei den Verhandlungen über Vergleiche in den 33.000 noch offenen Fällen mehr Spielraum verschafft. Die Aufmerksamkeit könnte sich dann wieder auf die soliden Fundamentaldaten, die guten Wachstumsaussichten und die attraktive Bewertung richten. AlsterResearch empfiehlt weiterhin KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 80,00 und einem Kurspotenzial von fast 70%. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Bayer%20AG





