Der DAX notiert am Freitag nach schwachen Vorgaben der Wall Street im frühen Handel erneut im Minus. Damit baut der deutsche Leitindex die Kursgewinne vom Wochenbeginn weiter ab. Doch der Blick richtet sich ohnehin bereits wieder in die USA, wo am Nachmittag wichtige Daten zum Arbeitsmarkt anstehen.Viele Marktteilnehmer bleiben vor den Zahlen in Deckung. Denn die Risiken sind durchaus groß. Ein starker und robuster Arbeitsmarkt würde die Sorgen schüren, dass die Fed die Zinsen noch schneller anheben ...

