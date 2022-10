Linz (www.anleihencheck.de) - Die Schweizer Konjunkturforschungsstelle KOF sieht eine Verlangsamung des Wachstums der Schweizer Wirtschaft, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für 2022 sei das Wirtschaftswachstum von 2,8% auf 2,3% und für 2023 von 1,3% auf 0,7% zurückgenommen worden. Eine Rezession werde nicht erwartet. Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts sei auf steigende Preise - die Inflation liege bei 3,0% - und einen Einbruch bei den Exporten zurückzuführen. Als große Stütze für die Wirtschaft bleibe der private Konsum, weil es in der Schweiz kaum zu einem Verlust bei den Reallöhnen kommen werde. ...

