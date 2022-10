Koblenz (ots) -Koblenz wird neu erklingen! Vom 21.-23. Oktober 2022 lädt die Stadt Koblenz gemeinsam mit INTERKULTUR Chöre aus der ganzen Bundesrepublik zur Deutschen Chormeisterschaft 2022 ein.Dann treffen sich Chöre aus ganz Deutschland zu einem Wochenende voller Chormusik rund ums Deutsche Eck und bringen mit ihrer Musik und ihren Gesängen die ganze Stadt zum Klingen!Eröffnungskonzert mit "The Armed Man - A Mass for Peace"Im Eröffnungskonzert der Deutschen Chormeisterschaft am 21. Oktober um 20.00 Uhr in der Florinskirche senden die Universitätsmusik Koblenz und das Staatsorchester Rheinische Philharmonie eine Botschaft des Friedens und der Gemeinschaft in die Welt.Das überkonfessionelle Chor- und Orchesterwerk von Sir Karl Jenkins aus dem Jahr 2000 formuliert eine Absage an Krieg und greift ausdrucksvoll christliche Messteile, einen muslimischen Glaubensruf, wie auch alt-indische und japanische Texte auf. Die Aufführungen der "Mass for Peace" sind immer ein eindrucksvolles Erlebnis und so gehört das Stück zu den populärsten Werken des jüngeren Chorrepertoires.Karten für das Eröffnungskonzert (ab 18 EUR /erm. ab 8 EUR) sind über Ticket Regional (https://www.ticket-regional.de/events_info.php?eventID=192162) ab sofort erhältlich.Ein Tag der ChormusikDer Samstag, 22. Oktober, steht ganz im Zeichen der Chormusik: Neben Wettbewerben im Rathaussaal und in der Herz-Jesu-Kirche treten die besten Chöre am Abend in der Rhein-Mosel-Halle noch einmal in einem Wettbewerb um den Titel "Deutscher Chormeister" und ein Preisgeld von 2000 EUR an.Die Chorauftritte in den verschiedenen Wettbewerbskategorien sind für das interessierte Publikum kostenfrei zugänglich.Musikalischer Ausklang am SonntagZum Abschlusstag der Deutschen Chormeisterschaft bietet Koblenz allen interessierten Chören noch einmal eine Bühne - mit Chorauftritten an verschiedenen Orten in der Innenstadt.Detaillierte Informationen gibt es unter chormeisterschaft.de.Pressekontakt:INTERKULTUR-PresseserviceHenriette Brockmannpress@interkultur.comOriginal-Content von: INTERKULTUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143362/5338772