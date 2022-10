Was wir bzw. eine Vielzahl von involvierten Investoren im Zuge vollkommener Intransparenz bereits seit einiger Zeit vermuteten, scheint nun traurige Gewissheit zu sein: Die Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG) steht wohl vor der Insolvenz. Wie die Gesellschaft selbst gestern Nachmittag via Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab, sei vonseiten eines Dritten ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gem. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...