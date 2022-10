Hannover/Berlin (ots) -Am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt: Angesichts von Energiekrise, Inflation, Fachkräftemangel, gestörten Lieferketten und Materialmangel kommt der Wahl eine besondere Bedeutung zu."Als deutsches Energieland Nummer 1 spielt Niedersachsen eine Schlüsselrolle bei der Energieversorgung. Die niedersächsische Landespolitik muss angesichts der aktuell bedrohlichen Lage alle Möglichkeiten ergreifen, um Versorgungssicherheit und erträgliche Energiepreise in ganz Deutschland zu ermöglichen", betont Andreas Jahn, Mitglied der Bundesgeschäftsleitung des Bundesverbands Der Mittelstand. BVMW und verantwortlich für die Bereiche Politik und Außenwirtschaft."Eine aktuelle Umfrage unseres Verbandes zeigt, wie stark die Energiepreise den Mittelstand belasten: 51, 64 Prozent der teilgenommenen mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer haben angegeben, dass die Preisexplosion an den Energiemärkten ihre Existenz gefährdet", so Jahn weiter. "Deshalb brauchen die kleineren und mittleren Betriebe mehr denn je eine starke Politik. Der Ausgang der Landtagswahl ist entscheidend für die wirtschaftliche Zukunft Niedersachsens - und Deutschlands."Niedersachsen ist aus mittelständischer Perspektive ein ebenso wichtiger wie hochattraktiver Standort: Mehr als 99 Prozent aller Unternehmen (323.400) zählen zu den mittelständischen Unternehmen. Zudem sind rund 69 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Mitarbeitenden und 73 Prozent aller Auszubildenden in mittelständischen Unternehmen beschäftigt.Der Wahlcheck des Bundesverbandes Der Mittelstand. BVMW zeigt auf, welche Weichenstellungen nötig sind, um den Herausforderungen von heute und morgen effektiv zu begegnen. "Entbürokratisierung und Entlastung des Mittelstandes stehen ganz oben auf der Agenda. Gerade heute sind schnelle Entscheidungen und Hilfen wichtiger denn je", macht der Politik-Chef des Mittelstandsverbandes deutlich.Zum BVMW-"Wahlcheck Mittelstand" Niedersachsen kommen Sie hier (https://www.bvmw.de/fileadmin/03-Themen/Wahlen/Dateien/2022_Wahlcheck_Niedersachsen.pdf).Über den Verband:Der Mittelstand. BVMW e. V. ist die größte politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen. Im Rahmen der Mittelstandsallianz vertritt der Dachverband BVMW politisch zudem mehr als 30 mittelständisch geprägte Verbände mit insgesamt 900.000 Mitgliedern.Weitere Informationen unter: www.bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherNicholas NeuTel.: 030 533206302Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/5338816