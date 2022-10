Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Vereinigten Staaten von Amerika besorgen sich über zwei neue Anleihen frisches Kapital am Markt, so die Börse Stuttgart.Die erste Anleihe (ISIN US91282CFN65/ WKN A3K92A) verfüge über ein Emissionsvolumen von 43 Milliarden US-Dollar und werde am 30.09.2024 zurückbezahlt. Der Nominalzinssatz der Anleihe belaufe sich auf 4,25%. ...

