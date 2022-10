Laut OeNB erzielten die österreichischen Banken im 1. Halbjahr 2022 ein Periodenergebnis in der Höhe von 3,8 Mrd. Euro, was annähernd demselben Niveau wie im Vorjahr entspricht (1. Halbjahr 2021: 3,7 Mrd. Euro). Wesentlich beeinflusst wurde das Periodenergebnis von der positiven Entwicklung des Zinsergebnisses, des Provisionsergebnisses sowie von Sondereffekten. Aktuell profitieren die Banken noch vom guten konjunkturellen Umfeld im 1. HJ 2022 sowie vom inflationsbedingten Zinsanstieg und der hohen nominellen Kreditnachfragen. Allerdings könnten sich die eintrübende Konjunktur, die negativen Auswirkungen der Inflation sowie die Folgen der russischen Invasion auf die künftige Ertragslage der Banken auswirken, so die OeNB.

