2022 ist nach 2018 und 2020 erneut ein schwieriges Jahr für die Aktienmärkte. Ob der amerikanische S&P500 Index, der deutsche DAX40 oder der chinesische Hang Seng HSI - alle haben in ihrer jeweiligen Heimatwährung seit Jahresbeginn mehr als 20 % ihres Wertes verloren. Verluste in dieser Höhe werden technisch als Bärenmarkt bezeichnet, was wiederum viele Statistiker auf den Plan ruft, die auf Basis der reinen Historie Prognosen zur Dauer und Tiefe des Abschwungs wagen. Thomas Böckelmann, leitender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...