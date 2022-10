NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Vodafone angesichts der Gespräche über eine Fusion des britischen Netzes mit Three von 135 auf 116 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Derzeit mache der Telekom-Konzern Fortschritte mit seinen Übernahmeambitionen, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er stellte sich aber die Frage, ob Vodafone einen richtigen Schritt zur falschen Zeit mache. Das Synergiepotenzial sei groß, aber das regulatorische Umfeld dürfte derzeit schwierig sein für einen solchen Deal./tih/ajx



ISIN: GB00BH4HKS39

