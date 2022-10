Parow (ots) -Am heutigen Freitag, den 7. Oktober 2022 um 9 Uhr, übergab Herr Fregattenkapitän Rainer Fankhänel (45) das Kommando über die Lehrgruppe C der Marinetechnikschule (MTS) Parow an Frau Korvettenkapitän Victoria Kietzmann (36) übergeben.Zwei Jahre und drei Monate oder 821 Tage war Fregattenkapitän Fankhänel für die MTS als Kommandeur der Lehrgruppe C verantwortlich. Nun hat der Kommandeur der Schule, Kapitän zur See Sven Janssen (51), die besondere Aufgabe einen nicht alltäglichen Wechsel innerhalb seiner Führung im Hause zu vollziehen. "Ich finde es brillant, dass die erste Kommandeurin der Marine bei uns an der MTS eingesetzt wird. Vor allem, weil die Lehrgruppe C als Grundausbildungseinheit das soldatische Fundament für die Rekruten bildet: Der erste Eindruck, dass eine Frau als Bataillonskommandeur etwas ganz Normals in den Streitkräften sein kann, wird die Soldaten zukünftig begleiten."Die "Neue" innerhalb der Führungsspitze der MTS ist ebenso wie der neue Kommandeur eine nicht ganz Unbekannte. So war sie in früherer Zeit Chefin der 9. Inspektion, einer Grundausbildungseinheit. Danach absolvierte Korvettenkapitän Kietzmann ihre Ausbildung als Teilnehmerin des Lehrgangs Generalstabs-/ Admiralstabsdienst National 2020 an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg.Frau Korvettenkapitän Kietzmann, übernimmt nun als erste Kommandeurin der Marine überhaupt und als Chefin der Lehrgruppe C der MTS das Zepter. Somit trägt sie die Verantwortung über die gesamte Grundausbildung inklusive der fachlichen Weiterbildung der Mannschaftsdienstgrade."Ich freue mich sehr auf diesen neuen Dienstposten, zumal es meine Wunschverwendung war. Aber ganz besonders freue ich mich auf die neue Verantwortung und bin gleichzeitig auch dankbar für die Chance mich einbringen zu können", so Korvettenkapitän Kietzmann.Bildmaterial der Veranstaltung finden Sie ab dem 7. Oktober 2022, 13 Uhr, unter dem nachfolgenden Downloadlink:https://webshare.einsfuekdobw.de/d/711c179485ab4ad6ba45/Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle ParowTelefon: 49 (0)3831 68 2027E-Mail: markdopizastparow@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5338926