Unterföhring (ots) -SAT.1 feiert das Fernsehen. SAT.1 feiert die SAT.1 Kult-Show-Wochen. SAT.1 feiert vier legendäre Show-Klassiker. Mit Köpfchen. Mit Gestik. Mit Talent. Und mit Worten, die ins Herz treffen. In einer vierwöchigen Event-Programmierung bringt SAT.1 "Jeopardy!", "Die Pyramide", "Die Gong Show" und "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?" im Winter 2022/2023 als Prime-Time-Shows zurück ins TV. Produzent ist Noisy Pictures. Kandidat:innen können sich unter www.casting.de/sat1 bewerben.SAT.1-Chef Daniel Rosemann: "In der kalten Jahreszeit kuschelt man sich gerne auf dem Sofa vor dem TV zusammen und schwelgt in Erinnerungen. Bei 'Jeopardy!', 'Die Pyramide', 'Die Gong Show' oder 'Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?' können unsere Zuschauer:innen mitraten, mitfiebern, mitlachen und mitflirten. In einer vierwöchigen Event-Programmierung zeigen wir die vier Kult-Shows in leicht modernisierten Prime-Time-Ausgaben."Diese Shows sind Kult ..."Jeopardy!"Köpfchen gefragt. In dieser Quizshow müssen die Teilnehmer:innen keine Fragen beantworten, sondern die richtigen Fragen zu den gegebenen Antworten wissen und so ihr Konto füllen. Wer denkt am schnellsten rückwärts?"Die Pyramide"Spielen mit dem ganzen Körper. Jeweils ein:e Kandidat:in und eine prominente Persönlichkeit bilden ein Team. Sie müssen sich gegenseitig vorgegebene Begriffe erklären - mit Worten und Gesten. Wer landet die meisten Treffer und kann das meiste Geld einsammeln?"Die Gong Show"Wer hat ein (verborgenes) Talent, das er schon immer mal auf der großen Bühne zeigen wollte? Ganz egal ob Singen, Tanzen, Comedy, Akrobatik, Pantomime, Grimassen schneiden oder sonst etwas. In "Die Gong Show" bekommt jeder die Chance, das Publikum und die prominente Jury zu begeistern. Einziger Haken: Überzeugt die Vorstellung nicht, hat die Jury die Möglichkeit, den Gong zu schlagen und damit die Aufführung sofort zu beenden."Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?""Und hier ist Dein Herzblatt!" Wer kennt diesen Satz nicht? In mehreren Runden versuchen drei Anwärter:innen den oder die Single auf der anderen Seite der Wand nur mit Worten von sich zu überzeugen. Wer die Konkurrenz ausstechen kann, erhält das Date und sieht sein Match, wenn sich die Wand geöffnet hat, zum ersten Mal.Die SAT.1 Kult-Show-Wochen mit "Jeopardy!", "Die Pyramide", "Die Gong Show" und "Dating Game - Wer soll dein Herzblatt sein?" im Winter 2022/2023 in SAT.1