Der wichtigste Friedenspreis der Welt geht dieses Jahr an den seit 2020 inhaftierten belarussischen Menschenrechtler und zwei Menschenrechtsorganisationen aus Russland und der Ukraine.Oslo - Der wichtigste Friedenspreis der Welt geht dieses Jahr an den seit 2020 inhaftierten belarussischen Menschenrechtler Ales Bialiatski und zwei Menschenrechtsorganisationen aus Russland und der Ukraine. Dies gab das Nobelpreiskomitee am Freitag in Olso bekannt. Die Vergabe stand in diesem Jahr im Schatten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Dieser befindet sich inzwischen schon...

Den vollständigen Artikel lesen ...