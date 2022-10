Der Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen ist laut dem Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) weiterhin zu langsam Im dritten Quartal seien in NRW nur 20 neue Windenergieanlagen in Betrieb gegangen. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet LEE NRW mit einem Ausbau der Windenergie um 350 bis 400 MW. Das sei viel zu wenig, wenn die Landesregierung ihre eigenen Ziele für den Ausbau der Erneuerbaren Energien und den Klimaschutz erreichen wolle.LEE NRW stützt sich dabei auf eine vorläufige Auswertung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...