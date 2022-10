Heute im gabb: Um 11:32 liegt der ATX TR mit +0.24 Prozent im Plus bei 5893 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -24.91% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +4.41% auf 0.71 Euro, dahinter Porr mit +1.98% auf 9.525 Euro und Pierer Mobility mit +1.82% auf 58.75 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12477 (+0.31%, Ultimo 2021: 15884, -21.45% ytd). - News zu AT&S, FACC, UBM, Banken, Stagflation, Research zu Verbund, OMV- 13. Aktienturnier: Schlusstag Runde 1- Nachlese: Börse vs. Sportlergala vs. Red Bull Salzburg, home24 XXX, Hans Wanovits- Kurze zu OMV- Unser Robot sagt: Polytec, Wolford, Pierer Mobility und weitere Aktien auffällig; Gerald Grohmann führt den 3. Tag im CEO-Ranking- Smeil Nominierungen 2022: Trading Treff, TradingFreaks, Value Shares, Responsible ...

Den vollständigen Artikel lesen ...