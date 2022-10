Für Aktionäre der Credit Suisse geht eine nervenaufreibende Woche zu Ende. Der Kurssturz am vergangenen Montag von mehr als zehn Prozent ist erst halb verdaut. Das Management will mit den Zahlen zum 27. Oktober eine neue Strategie präsentieren. Doch die Zeit drängt. Nun versucht man mit einer anderen Aktion die Situation zu beruhigen.Die Schweizer Credit Suisse hat heute den Rückkauf von Schuldpapieren angekündigt. Sie will dafür drei Milliarden Franken (3,1 Milliarden Euro) aufwenden. Die Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...