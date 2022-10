Beflügelt von der jüngsten Kurserholung an den Aktienmärkten hat Börsenfrischling Porsche AG nach einem schwierigen Stotterstart zu einem Höhenflug angesetzt. In den ersten beiden Tagen nach dem Börsendebüt am Donnerstag vergangener Woche mussten die begleitenden Investmentbanken mit massiven Stützungskäufen gegen ein Abrutschen unter den Ausgabepreis von 82,50 Euro ankämpfen.Dabei halfen wohl auch Umschichtungen von der fast gleichnamigen Holdinggesellschaft Porsche SE zur "echten" Porsche AG. Unter der Federführung der Bank of America kauften die Investmentbanken für insgesamt 312,8 Mio. Euro 3,8 Mio. Porsche-Aktien zum Durchschnittskurs von ...

