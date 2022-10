Mit dezenten Startschwierigkeiten, unter dem Strich aber dennoch erfolgreich, startete die neue Aktie der Porsche AG kürzlich an den Börsen durch. Ausflüge in Regionen unter den Ausgabepreis waren nur von kurzer Dauer und mittlerweile strebt der Titel sichtlich in Richtung Norden.Angetrieben wurde die Porsche AG (DE000PAG9113) dadurch zuletzt durch positive Nachrichten aus den USA. Dort konnten im dritten Quartal offenbar wieder mehr Fahrzeuge abgesetzt werden. Unternehmensangaben zufolge konnten etwas mehr als 16.500 Autos verkauft werden, was einem Plus von 8,5 ...

