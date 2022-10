EQS-News: Ekotechnika AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Ekotechnika AG: Hauptversammlung bestellt Konzernabschlussprüfer Walldorf, 7. Oktober 2022 - Die außerordentliche Hauptversammlung der Ekotechnika AG (Primärmarkt; ISIN: DE000A161234), die am gestrigen Donnerstag, 6. Oktober 2022 in München stattfand, hat die Klaiber GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Albstadt zum neuen Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021/2022 bestimmt. Dem Vorschlag des einzigen Tagesordnungspunktes der Versammlung stimmten die Aktionäre mit 99,99 % der Stimmen zu. Die Präsenz auf der außerordentlichen Hauptversammlung der deutschen Holding des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland lag bei knapp 90 %. Das Abstimmungsergebnis ist auch unter https://www.ekotechnika.de/investor-relations/hauptversammlung/ veröffentlicht. Über Ekotechnika Die Ekotechnika AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva-Technika Gruppe, des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland. Wichtigster Partner und Hauptlieferant ist der weltgrößte und marktführende Landmaschinenhersteller John Deere. Das Hauptgeschäftsfeld ist der Verkauf von Neumaschinen wie Traktoren und Mähdreschern, aber auch Bodenbearbeitungsmaschinen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Ersatzteilverkauf sowie im Servicebereich aktiv und bietet ihren Kunden Smart Farming Technologien an. Gründer und Vorstandsvorsitzender der Ekotechnika AG ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Heute ist Ekotechnika mit rund 760 Mitarbeitern an 25 Standorten in fünf attraktiven Agrarregionen Russlands vertreten und erwirtschaftete 2020/2021 einen Jahresumsatz von rund 244 Mio. Euro. Die Ekotechnika-Aktie ist im Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A161234) und darüber hinaus im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Kontakt Ekotechnika AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3 58 59 60 //

