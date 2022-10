EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Metalcorp Group ruft Inhaber der Anleihe 2017/2022 zur Stimmabgabe in einer Abstimmung ohne Versammlung auf



Luxemburg, 7. Oktober 2022 - Die Metalcorp Group S.A., ein weltweiter Dienstleister für die Beschaffung, die Produktion, den Abbau und die Vermarktung von Metallen und Mineralien, ruft ihre Gläubiger der Anleihe 2017/2022 (ISIN: DE000A19MDV0) zur Stimmabgabe im Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung auf. Das Unternehmen strebt eine Verlängerung der Laufzeit der ursprünglich bis zu 140 Mio. Euro umfassenden Anleihe 2017/2022 mit einem verbleibenden Nennbetrag von 69,885 Mio. Euro um ein Jahr bis zum 2. Oktober 2023 an. Zusätzlich soll der Kupon von 7 % p.a. auf 8,5 % p.a. erhöht sowie ein gemeinsamer Vertreter aller Anleihegläubiger ernannt werden. Im Abstimmungszeitraum vom 22. Oktober 2022 um 0:00 Uhr bis zum 25. Oktober 2022 um 24:00 Uhr haben die Anleihegläubiger die Möglichkeit, ihre Stimme schriftlich abzugeben. Für einen Beschluss des Vorhabens ist ein Quorum von 50 % der ausstehenden Schuldverschreibungen erforderlich.



Die Aufforderung zur Stimmabgabe und weiterführende Unterlagen werden ab heute Nachmittag auf der Webseite der Gesellschaft unter www.metalcorpgroup.com unter "Investor Area / Gläubigerabstimmung Anleihe 2017/2022" zum Download zur Verfügung stehen. Die Veröffentlichung der Aufforderung zur Stimmabgabe im Bundesanzeiger wird ebenfalls heute erfolgen.



Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind Aluminium, Metalle und Konzentrate, Schüttgut und Eisenmetalle. Die Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) wird im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



