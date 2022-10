Unterföhring (ots) -- Das "Match of the Week" im Emirates Stadium am Sonntag ab 17.00 Uhr mit Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD- Sky zeigt am Wochenende alle zehn Spiele des 10. - Sky zeigt am Wochenende alle zehn Spiele des 10. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live- Unter anderem Manchester City gegen Southampton und das Verfolgerduell zwischen Brighton und Tottenham am Samstag live- "Box2Box - Dein Rückblick" am Montag um 16.00 Uhr auf Sky Sport News und um 19.30 Uhr auf Sky Sport Premier League- Sky Sport Premier League: der 24-Stunden-Kanal bietet Fans seit dieser Saison ein breites Spektrum an Live-Spielen, Shows, Dokumentationen, Magazinen, Archivinhalten sowie Vor- und Nachberichterstattung rund um den englischen Fußball- Die Premier League live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW / aktuelle Sonderaktion: WOW Live-Sport im 6-Monats-Abo für nur 14,99 Euro pro MonatUnterföhring, 7. Oktober 2022 - Es ist einer der absoluten Klassiker auf der Insel: FC Arsenal gegen den FC Liverpool. Wenn die beiden Schwergewichte des englischen Fußballs an diesem Sonntag wieder aufeinandertreffen, gehen erstmals seit vielen Jahren die Londoner als Favorit in das Duell. Während das Arteta-Team als Tabellenführer sieben der bisherigen acht Ligaspiele gewinnen konnte, läuft es bei den "Reds" noch nicht rund. Mit nur zwei Siegen und Tabellenplatz neun blieben Jürgen Klopp und sein Team bislang deutlich hinter den Erwartungen zurück. Um nicht bereits früh in der Saison den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren, muss der FC Liverpool, der nächste Woche Manchester City erwartet, im Emirates Stadium unbedingt punkten.Sky Experte René Adler, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld begrüßen die Zuschauer am Sonntag ab 17.00 Uhr auf Sky Sport Premier League zum "Match of the Week", das Sky live und exklusiv überträgt. Sky Q Kunden können die Partie zusätzlich auch in UHD genießen.Die weiteren Highlights des 10. SpieltagsInsgesamt zeigt Sky am Wochenende alle zehn Partien des 10. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live.Den Auftakt macht am Samstagnachmittag ab 15.50 Uhr Titelverteidiger Manchester City gegen den FC Southampton. Im Fokus steht dabei wieder Erling Haaland. Mit 14 Toren in seinen ersten acht Spielen dominiert der 22-jährige Norweger auch die Abwehrreihen der Premier League. Erst einem Spiel blieb der ehemalige BVB-Profi ohne Treffer, in den vergangenen drei Heimspielen gelangen ihm jeweils Dreierpacks. Im Anschluss ab 18.20 Uhr treffen der Tabellenvierte Brighton & Hove Albion und der Tabellendritte Tottenham Hotspur zum Verfolgerduell aufeinander.Komplettiert wird der Spieltag von den Abendspielen zwischen dem FC Everton und Manchester United am Sonntag ab 19.50 Uhr sowie Nottingham Forest gegen Aston Villa am Montag ab 20.50 Uhr.Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in DeutschlandSky Deutschland bleibt auch in den kommenden Jahren das exklusive Zuhause der Premier League in Deutschland. Die neue Vereinbarung gilt seit der aktuellen Saison 2022/23 bis einschließlich der Spielzeit 2024/25. Auch in diesem Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Deutschland live übertragen und im gewohnten Umfang berichten. In der aktuellen Saison überträgt Sky Deutschland alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen der Premier League und der WSL sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Die Premier League live erleben mit WOWMit WOW können Fans die Premier League und die WSL Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Ganz einfach online buchen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig sofort losstreamen. Das WOW Live-Sport Monatsabo für 29,99 Euro pro Monat ist jederzeit kündbar und perfekt für die Fans, die gerne maximal flexibel bleiben wollen.Im Rahmen einer Sonderaktion gibt es aktuell den gesamten Live-Sport von Sky zum halben Preis. Im 6-Monatsabo gibt es WOW Live-Sport zum Preis von 14,99 Euro pro Monat.Der 10. Spieltag der Premier League bei Sky:Freitag:18.30 Uhr: "Premier League Stories: The Invincibles" auf Sky Sport Premier LeagueSamstag:15.50 Uhr: Manchester City - FC Southampton live auf Sky Sport Premier League15.50 Uhr: FC Chelsea - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 718.20 Uhr: Brighton & Hove Albion - Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Premier League20.50 Uhr: Newcastle United - FC Brentford in voller Länge auf Sky Sport Premier League23.10 Uhr: AFC Bournemouth - Leicester City in voller Länge auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:14.50 Uhr: West Ham United - FC Fulham live auf Sky Sport Premier League14.50 Uhr: Crystal Palace - Leeds United live auf Sky Sport 617.00 Uhr: "Match of the Week":FC Arsenal - FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD19.30 Uhr: "What a Strike!" - die Highlights auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event19.50 Uhr: FC Everton - Manchester United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top EventMontag:16.00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" live auf Sky Sport News20.50 Uhr: Nottingham Forest - Aston Villa live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event