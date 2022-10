Adidas prüft Zukunftsperspektiven mit Rapper Kanye West

Werbung



Der in Bayern ansässige Sportartikel Hersteller Adidas zieht Bilanz nach jahrelangem Erfolg mit Rapper Kanye West und dessen Lifestylemarke "Yeezy". Die seit 2020 laufende Kooperation wird von Seiten der Konzernführung als beste in der Geschichte der Branche betitelt. Nun kommt aber das Verhältnis immer mehr in ein Ungleichgewicht. Auslöser für aktuelle Unstimmigkeiten waren vermehrt Aussagen von Rapper West über angebliche Plagiatsvorwürfe die Adidas zu Gunsten kamen. Adidas hingegen distanziert sich von dessen Anschuldigungen und sieht nun eine aktuelle Prüfung der Partnerschaft zum Anlass. Vertraglich haben sich beiden Parteien bis 2026 gebunden, dennoch stehen Abfindungsangebote von einer Milliarde Euro im Raum. Konkrete Aussagen über einen weiteren Verlauf wurden noch nicht getroffen, dennoch sei es ungewiss wie künftig eine aufrechte und respektvolle Partnerschaft weitergeführt werden kann.





