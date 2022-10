HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3436 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/20 geht es um einen Spoiler zur VAS AG, die in gutem Umfeld angesiedelt ist und auch einen Jingle bekommt, über den Zusammenhang rede ich im Podcast. Sprechen tut auch Hans Wanovits und zwar über eine Facette aus dem Telekom-Prozess, die ich noch nicht kannte: Wer wollte die Telekom-Aktie nach unten manipulieren? Ein Hörer aus Deutschland merkte an, dass XXX Lutz wie der Name eines Pornodarstellers klingt. Immerhin konnte mit dem Home24 Angebot gleich die Branche (Westwing, About You und sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...