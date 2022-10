Sechs Jahre werde der Bullenmarkt für Öl andauern, glaubt der Analyst Eric Nuttall von Ninepoint Partners. Was ihn so bullisch stimmt und welche drei Öl-Aktien er besonders spannend findet.

Die Ölsorte Brent erreichte wenige Wochen nach dem kriegerischen Einmarsch Russlands in die Ukraine beinahe ihr Allzeithoch von 147 US-Dollar im März. Seitdem sind die Rohölpreise gesunken vor dem Hintergrund einer möglichen Rezession. Fondsmanager Eric Nuttall von Ninepoint Partners ist dennoch optimistisch.

Der Energiesektor ist der einzige positive Sektor im S&P 500 in diesem Jahr und bisher um mehr als 50 Prozent gestiegen. Nuttall nennt drei Aktien, mit denen Anleger von der Öl-Rallye profitieren können.

Angetan hat es ihm das Unternehmen Diamondback Energy, das er wegen des Bohrinventars und der Dividende von elf Prozent für das Jahr 2023 schätzt. Cenovus Energy steht ebenfalls auf seiner Liste. Das kanadische Unternehmen verfügt über Ölreserven für 30 Jahre. Laut Nuttall bietet es attraktive Free-Cashflow-Kennzahlen auf. Er glaubt, so CNBC, dass das Unternehmen zehn Prozent seiner Aktien zurückkaufen und 2023 eine Dividende von 15 Prozent zahlen werde. Seine Nummer drei ist der Ölsandproduzent MEG Energy. Nuttall sagte, das Unternehmen verfüge über Ölreserven für 30 Jahre und habe zudem attraktive Kennzahlen für den Free-Cashflow.

Der Portfoliomanager geht davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden zehn Jahren steigen wird. "Aber das eigentliche Thema ist das Angebot", sagte er. Nuttall glaubt, dass es sehr schwierig sei, die Nachfrage zu stillen, da die sich erholende Weltwirtschaft derzeit an die Normalität vor der Pandemie anpasst. "Dieses Missverhältnis zwischen Angebots- und Nachfragewachstum ist der Grund, warum ich glaube, dass wir uns in einem mehrjährigen Bullenmarkt für Öl befinden", sagte er im Interview mit CNBC.

Nuttall schätzt, dass der Preis für die US-Ölsorte WTI bis Ende 2022 die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel unabhängig von regionalen Rezessionen erreichen werde. In zwei Jahren werde der Preis über 150 US-Dollar pro Barrel liegen, fügte er hinzu.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: CA15135U1093,CA5527041084,US25278X1090