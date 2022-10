Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das emittierte Volumen erstrangig unbesicherter EUR-Benchmark Bankanleihen erreichte im 3. Quartal 2022 sehr solide 34 Mrd. EUR, 22% weniger als im Vorquartal, jedoch 26% mehr als im 3. Quartal 2021, so die Analysten der Helaba.Trotz der gewohnten Abschwächung in den Sommermonaten und des zunehmend schwierigen Marktumfeldes habe die Primärmarktaktivität somit den Durchschnitt aller Quartale seit Anfang 2016 übertroffen. In den ersten neun Monaten 2022 habe sich das Volumen auf gut 136 Mrd. EUR summiert, 20% mehr als im Vorjahr. Das untere Ende der von der Helaba für das Gesamtjahr 2022 erwarteten Primärmarkt-Bandbreite von 140 Mrd. EUR sei somit bereits fast erreicht. ...

