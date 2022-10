NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Der mittelfristige Ausblick sei beibehalten worden, berge aber seiner Ansicht nach noch Aufwärtspotenzial beim Konsens, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtig sei noch das Fazit, dass eine derzeitige Schwäche am Markt für Elektronik-Produkte für die Darmstädter offenbar nicht von großer Bedeutung sei./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 01:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 02:13 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

