Der Integrated Index for Postal Development des Weltpostvereins beurteilt die Postorganisationen von 172 Ländern nach deren Leistungsfähigkeit in den Bereichen Zuverlässigkeit, Reichweite, Relevanz und Resilienz.Bern - Der Weltpostverein (UPU) hat die Postgesellschaften auf der ganzen Welt sorgfältig nach verschiedenen Qualitätskriterien beurteilt und ein Ranking erstellt. Zwar hat der Verein neue Messmethoden und Kriterien festgesetzt. Das Ergebnis aber bleibt: Die Schweizerische Post erzielt die höchste Punktzahl. Am 9. Oktober ist Weltposttag. Der 1874 gegründete Weltpostverein (UPU) feiert an diesem...

