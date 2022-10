US-Dollar-Index: Hochspannung wegen NFPs und US-Inflationsdaten

Mit großer Spannung verfolgen Anleger dies- und jenseits des Großen Teichs die heutige Publikation der US-Arbeitsmarktdaten. Die jüngsten ADP-Daten lieferten zur Wochenmitte indes keine Hinweise auf eine in Zukunft behutsame US-Geldpolitik. Ebenfalls im Blick haben Börsianer die Veröffentlichung der Inflationsdaten in der kommenden Woche. Der US-Dollar-Index, welcher via eines Währungskorbs den Wert des US-Dollars aus sechs verschiedenen Währungen vergleicht, notiert am Freitagvormittag bei rund 119 Punkten und damit 0,15 Prozent tiefer im Vergleich zum Vortag. ADP-Daten geben gemischte Signale ab - Non-Farm Payrolls im Fokus Wenn es heute Nachmittag zur Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten kommt, dürften Börsianer diese nach geldpolitischen Hinweisen abklopfen. Erwartet wird, dass sich der Stellenaufbau im September gegenüber dem Vormonat verlangsamt hat. Diese Entwicklung könnte den Zinsfantasien temporär Wind aus den Segeln nehmen. Die Anleger hoffen, dass ein Einbruch des Arbeitsmarkts dazu führt, dass die US-Notenbank die bereits gebeutelte Wirtschaft doch noch vor einem Kollaps bewahrt. Sollte der Jobmarkt erste Risse erhalten, dürften dies die Märkte womöglich begrüßen. Ein entgegengesetztes Signal sendeten zur Wochenmitte allerdings die sogenannten ADP-Daten, welche in der Regel einen ersten Vorgeschmack auf die heutigen Non-Farm Payrolls (NFPs) liefern. Diese hatten am Mittwoch leicht über den Erwartungen gelegen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.