Gelnhausen (ots) -Chaos und Veränderung sind, so sehr wir uns auch bemühen, unvermeidlich. Ob wir es wollen oder nicht, Chaos entsteht und Veränderung geschieht. Dafür ist unsere Zustimmung nicht erforderlich. Die Akzeptanz dieser Tatsache ist für die persönliche Entwicklung und das Wachstum von größter Bedeutung.Sich an Veränderungen anzupassen und mit dem Chaos in unserem Leben umzugehen, kann manchmal unmöglich erscheinen. Es scheint, als ob wir niemals in der Lage sein werden, die Auswirkungen und Veränderungen zu bewältigen, die durch unvorhergesehene oder plötzliche Ereignisse, die irgendwann in unserem Leben eintreten, verursacht werden. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit verschiedenen Prüfungen und Schwierigkeiten sagt der Autor des Buches "Das Chaos beherrschen: Werde Meister des Chaos", dass "unmöglich" nur ein weiteres "unmöglich" ist. Und genau wie Kurt Gassner kann sich jeder nach einem Rückschlag wieder aufrappeln.Dieses Buch ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen, den Weg an die Spitze zu finden. Es beinhaltet das Wissen, das Kurt Gassner aus persönlichen Erfahrungen und auf seinem Weg von einem erfahrenen Unternehmer zu einem lizenzierten Hypnotherapeuten und einem Meditations- und Yogalehrer gesammelt hat.Nach dem Lesen dieses Buches werden Leser u.a. gelernt und kennengelernt haben:Die Konzepte von "Veränderung" und "Chaos"Die Kategorien der Menschen, die sich auf die Planung und die Ansichten über Chaos und Veränderung im Leben stützen.Formen und Auswirkungen von Chaos und VeränderungWie man sich effektiv auf die Zukunft vorbereitet und Chaos und Veränderung annimmtWie man mit Chaos und Veränderung umgeht und inneren Frieden in schwierigen Zeiten findet.Mit der Absicht, Menschen in allen Teilen der Welt zu erreichen und ihnen diese Geschichte zu erzählen, wurde dieses Buch in einer motivierenden und leserfreundlichen Sprache geschrieben. So kann jeder, unabhängig von Altersgruppe oder Herkunft, alles, was in diesem Buch enthalten ist, verstehen und sich leicht damit identifizieren.Ein inspirierendes Buch, das den Schlüssel zur Bewältigung chaotischer Zeiten in die Hand gibt.Zum Buch: Das Chaos beherrschen: Werde Meister des Chaos von Kurt Gassner, 112 Seiten, 13,19 Euro, ISBN: 9783949978395Zum Autor: Kurt Friedrich Gassner ist ein österreichischer Selbsthilfeautor, der seine Lesern ermutigt, die Kraft des Unterbewusstseins besser zu nutzen. Er unterstützt Menschen dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem er ihnen seine Erfahrungen und sein umfangreiches Wissen aus der modernen Psychologie vermittelt. Im Alter von 14 Jahren begann er, für seine Mitschüler zu schreiben im Austausch von Zeichnungen , und arbeitete später als professioneller Werbetexter. Dies führte schließlich dazu, dass er Kreativdirektor mehrerer internationaler und eigener Agenturen und Autor zahlreicher Selbsthilfebücher wurde.Das Schreiben ist jedoch nicht Kurts einzige Leidenschaft; er ist auch ein Serienunternehmer (My Mind Guide und Trendguide Capital, um nur einige zu nennen) und Business Angel mit vier Jahrzehnten Erfahrung in der globalen Werbe- und Markenberatungsbranche. So erhielt er zahlreiche Auszeichnungen für kreative Leitung, Direktmarketing und Training und wurde zum Selfmade-Millionär.Auf der Seite https://www.my-mindguide.com/ finden Sie weitere Informationen zum Buch.