Die Aktie hat ihre Konsolidierung beendet und läuft nun mit großer Dynamik und Vehemenz in Richtung des markanten Juni-Hochs. Für Exxon Mobil läuft es. Die Aktie hat ihre Konsolidierung beendet und läuft nun mit großer Dynamik und Vehemenz in Richtung des markanten Juni-Hochs. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung präsentiert sich die Aktie stark verbessert. In unserer letzten Kommentierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...