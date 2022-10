Miami (ots/PRNewswire) -Die jährliche Veranstaltung unterstützt den Zwei-Wege-Handel und hilft kleinen und mittelständischen Unternehmen, in neue Märkte auf der ganzen Welt zu importieren und zu exportieren; die nächste Ausgabe wird vom 18. bis zum 20. September 2023 stattfinden.MIAMI, 7. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Die vom World Trade Center Miami organisierte Lebensmittel- und Getränkemesse Americas Food and Beverage Show and Conference schließt die diesjährige Veranstaltung mit einer rekordverdächtigen Teilnahme von rund 4.700 Einkäufern, Lieferanten und Branchenexperten aus 112 Ländern ab."Wir freuen uns über den überwältigenden Erfolg der diesjährigen Messe und sind begeistert, dass viele Aussteller bereits ihre Ausstellerfläche für 2023 gebucht haben", sagte Ivan Barrios, CEO des World Trade Center Miami. "Die Messe ist eine wichtige Zusammenkunft für Tausende von Lebensmittel- und Getränkeexperten, die vergleichende und hochdifferenzierte Beschaffung für ein ganzes Jahr durchführen, und zwar von Hunderten von Produzenten hochwertiger Produkte, die von globalen Marken bis hin zu regionalen Spezialprodukten und handwerklichen Angeboten aus der ganzen Welt reichen", fuhr Barrios fort.Unter den Messeteilnehmern waren Vertreter der Segmente Lebensmittel und Getränke, alkoholische und nicht-alkoholische Getränke, Nahrungs- und Mahlzeitenersatz, frisches Obst und Gemüse, natürliche/biologische Lebensmittel, Backwaren/Desserts, Süßwaren, Würzmittel, Lebensmittel und Produkte für einen gesunden Lebensstil, Kräuter/Gewürze und Geschmacksstoffe für alkoholische Getränke. Bei den Nicht-Lebensmittel-Ausstellern waren unter anderem die Segmente allgemeine Handelswaren für Lebensmittelprodukte, Tierfutter und -produkte, Technologieprodukte und -Dienstleistungen, Vertrieb, Lebensmittel- und Getränkeausstattung, Verpackung und Produktverarbeitung und Qualitätskontrolle, Lagerung und Logistik sowie Wellness und Gesundheit vertreten.Die nächstjährige Americas Food and Beverage Show and Conference wird vom 18. bis zum 20. September 2023 im ikonischen Miami Beach Convention Center stattfinden. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: rberrios@@wtcm.com (mailto:rberrios@wtcmiami.org) oder folgen Sie:InstagramTwitterLinkedInÜber das WTC Miami: Das 1971 gegründete World Trade Center Miami (WTCM) ist eine gemeinnützige Organisation und Mitglied der führenden Welthandelsorganisation, der World Trade Centers Association. Seit über 50 Jahren fördert das WTCM den internationalen Handel im County Miami-Dade. Durch Messen, Missionen, Sonderveranstaltungen, Bildungsprogramme und andere Formen der Unterstützung hat die WTCM eine führende Rolle dabei gespielt, Miami zu einem führenden Zentrum des globalen Handels zu machen, was zu internationalen Umsätzen geführt hat, die die Wirtschaft stimulieren und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen.TwitterInstagramLinkedInMedien:BilderFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1915488/WTC_Miami.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1888372/Logo_World_Trade_Center_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-world-trade-center-miami-gibt-die-daten-der-americas-food-and-beverage-show-and-conference-2023-bekannt-301643638.htmlPressekontakt:David Bruce,dbruce@perceptualadvisors.comOriginal-Content von: World Trade Center Miami, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100092322/100896221