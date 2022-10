Paris (www.anleihencheck.de) - Die Hüter des Australischen Dollar haben ihre Währung mit ihrer überraschend zaghaften Gangart unter Druck gesetzt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Innerhalb nur eines Handelstags habe der im Fachjargon so genannte Aussie rund 2 Prozent gegenüber dem Euro abgewertet. Die Reserve Bank of Australia (RBA) habe den Leitzins am Dienstag zwar um 25 Basispunkte auf 2,6 Prozent erhöht, doch von Reuters befragte Ökonomen hätten mit einer Anhebung um 50 Basispunkte gerechnet. Man wolle sich Zeit nehmen, die Aussichten für die Inflation und das Wirtschaftswachstum in Australien zu analysieren, habe Zentralbankchef, Philip Lowe, den moderaten Zinsschritt begründet. ...

