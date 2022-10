Wien (www.fondscheck.de) - Janus Henderson ernennt Bernd Riedel zum Sales Director für Deutschland, so die Experten von "FONDS professionell".Riedel werde in seiner neuen Funktion die Kundenbetreuung von Janus Henderson und den weiteren Aufbau einer starken Präsenz auf dem deutschen Markt verantworten. Er werde vor allem die großen Universalbanken, einschließlich Asset Allocators, sowie einige Family Offices in Deutschland betreuen. ...

