Weitere Videos findet ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Porsche hat in der vergangenen Woche für ein echtes Großereignis gesorgt. Der Sportwagenbauer ist seit dem 29.09. wie die Mutter VW und die Holding Porsche SE an der Börse notiert. Der Börsenpunk hat das IPO live verfolgt und eine klare Meinung, wie Anleger sich jetzt verhalten sollten. Außerdem erklärt er das verzwickte Konstrukt Porsche/VW. Ein entscheidender Faktor seiner Strategie bleibt für den Börsenpunk das 80-Prozent-Depot. Um noch einmal genau zu verdeutlichen, welche Werte er sich dafür vorstellt, hat er sich Apple als ideales Beispiel herausgepickt. Folgende Aktien werden im Video besprochen: Wolfspeed (WKN: A3C4QG), Tallink (WKN: A0HNKY), Mowi (WKN: 924848), Salmar (WKN: A0MR2G), Pyrum (WKN: A2G8ZX), Aurubis (WKN: 676650), Sono Motors (WKN: A3C7QW), Volkswagen (WKN: 766403), Porsche Holding (WKN: PAH003), Porsche AG (WKN: PAG911)