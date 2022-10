DJ WOCHENVORSCHAU/10. bis 16. Oktober 2022 (41. KW)

=== M O N T A G, 10. Oktober 2022 *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober 11:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Pk zur Landtagswahl in Niedersachsen nach FDP-Gremiensitzungen, Berlin 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin 11:30 DE/SPD-Vorsitzender Klingbeil, Niedersachsens Ministerpräsident Weil, Pk zur Landtagswahl in Niedersachsen nach SPD-Gremiensitzungen, Berlin *** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 13:00 DE/CDU-Vorsitzender Merz, Pk nach Sitzungen von Parteipräsidium und Bundesvorstand, Berlin 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Ungarns Ministerpräsident Orban, bilaterale Gespräche, Berlin 14:00 DE/Grünen-Co-Vorsitzender Nouripour, Pk zur Landtagswahl in Niedersachsen nach Grünen-Gremiensitzungen, Berlin *** - US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (bis 16.10.), Washington - Märkte/Börsenfeiertag Japan, Südkorea, US-Anleihemarkt D I E N S T A G, 11. Oktober 2022 07:00 DE/About You Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September 08:00 DE/Öffentlicher Gesamthaushalt 1. Halbjahr *** 09:00 DE/Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Deutscher Maschinenbau-Gipfel (bis 12.10.); u.a. Reden von Bundeskanzler Scholz (09:25), EU-Handelskommissar Dombrovskis *** 11:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Kapitalmarkttag (virtuell), 16:30 Medien Call 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft BDA, BDI, DIHK und ZDH, Klausurtagung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 FR/OECD, Frühindikator September *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum World Economic Outlook (WEO) *** 16:15 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum Global Financial Stability Report (GFSR) 20:35 US/BoE-Governor Bailey, Interview bei Jahrestagung des Internationalen Bankenverbands (IIF) - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Niedersachsen/Sachsen-Anhalt 14:40 DE/VDMA-Präsident Karl Haeusgen VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann und Kollegen, Pk auf 13. Deutscher Maschinenbau-Gipfel M I T T W O C H, 12. Oktober 2022 07:00 DE/Cropenergies AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/BIP August *** 08:00 GB/Handelsbilanz August *** 09:00 DE/Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Abschluss Deutscher Maschinenbau-Gipfel (seit 11.10.); u.a. Rede von Bundeswirtschaftsminister Habeck (13:00) *** 11:00 EU/Industrieproduktion August 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q 13:00 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 14:00 US/BoJ-Gouverneur Kuroda, Interview bei Jahrestagung des Internationalen Bankenverbands (IIF), u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde (15:30) und EZB-Ratsmitglied Knot (20:30) ZJAPAN *** 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pk zur neuen Konjunkturprognose der Regierung, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise September *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK zum Fiscal Monitor 15:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Partner des Bündnis Bezahlbarer Wohnraum, Pk nach Treffen zum Bündnistag, Berlin 19:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede anlässlich des 175. Jubiläums der Siemens AG, Berlin 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - BE/Nato, Treffen der Verteidigungsminister (bis 13.10.) - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg D O N N E R S T A G, 13. Oktober 2022 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update zum Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) September 08:30 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil über Zugangssperre zu Wissenschaftsportalen 09:30 EU/EuGH, Schlussanträge zur Auslieferung von Drittstaatsangehörigen 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 11:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Schönbohm, Pk zum BSI-Lagebericht Deutschland 2022, Berlin 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede auf Progressive Government Summit, Berlin 12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q 3Q 13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK von IWF-Chefin Georgieva zur globalen Politikagenda *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 14:30 US/Verbraucherpreise September *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - BE/Nato, Abschluss Treffen der Verteidigungsminister (seit 12.10.); ca xx:xx PK mit Generalsekretär Stoltenberg F R E I T A G, 14. Oktober 2022 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen September 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise September *** 08:00 DE/Produktion im Dienstleistungssektor Juli *** 11:00 EU/Handelsbilanz August 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-Pk, Berlin *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz September *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September 15:40 DE/Bundeskanzler Scholz, mongolischer Premier Luvsannamsrai Oyun-Erdene, PK nach Gespräch, Berlin *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober *** 16:00 US/Lagerbestände August 17:00 US/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk anlässlich Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank, Washington 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, spanischer Ministerpräsident Sanchez, portugisischer Ministerpräsident Costa, Gespräch (keine PK geplant), Berlin *** 20:15 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung, PK von IWF-Chefin Georgieva zu Beratungen des Lenkungsausschusses IMFC *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht Oktober zur wirtschaftlichen Lage - DE/Grüne, Auftakt zum Parteitag (bis 16.10), Bonn - EU/Ratingüberprüfungen für Tschechien (S&P), Rumänien (Moody's und S&P) S A M S T A G, 15. Oktober 2022 07:50 US/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an DZ-Bank-Veranstaltung auf IWF-Jahrestagung, Washington - DE/Grüne, Parteitag (bis 16.10), Bonn S O N N T A G, 16. Oktober 2022 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Eröffnung des World Health Summit, Berlin - DE/Grüne, Abschluss Parteitag, Bonn ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2022 08:43 ET (12:43 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.