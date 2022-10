Bielefeld (ots) -Die Bielefelder Recruiting-Agentur mit Fokus auf das Bäckerhandwerk Aramaz Digital ist vom TÜV Nord nach der International Organization for Standardization (ISO)-Norm 9001 erneut zertifiziert worden. Die Norm bescheinigt ein Qualitätsmanagement, das die Erwartungen interner und externer Interessengruppen erfüllt. Nach einem Jahr schloss das Unternehmen das TÜV Audit für die Re-Zertifizierung erfolgreich ab.Geschäftsführer Eyüp Aramaz: "Bereits 170 Bäckereien und Konditoreien konnten wir dabei helfen, insgesamt über 1.500 Mitarbeiter zu finden, gewinnen und einzustellen - Qualität und Kundenzufriedenheit stehen bei Aramaz Digital an erster Stelle. Umso mehr freut es mich, zum wiederholten Male offiziell geprüft worden zu sein und den hohen Ansprüchen einer renommierten Prüforganisation entsprochen zu haben."Für die Erneuerung der ISO-Norm musste sich die Aramaz Digital GmbH einem Audit der TÜV-Experten unterziehen. Jede Zertifizierung wird mit jährlichen Prüfungen immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Auch unangekündigte Prüfungen sind möglich. So stellt der TÜV sicher, dass sämtliche Qualitätsstandards stets eingehalten werden."Dank meiner langjährigen Berufserfahrung konnte ich unsere prozessorientierten Ansätze, die Recruiting-Strategien sowie die Kundenorientierung weiter optimieren. Die Re-Zertifizierung nach der ISO-Norm zeigt jedem Interessenten, dass er sich bei uns auch in Zukunft auf strukturierte Prozesse und eine hohe Qualität verlassen kann", erklärt Eyüp Aramaz.Die Norm ISO 9001 ist die weltweit gängigste Norm im Qualitätsmanagement. Sie legt die Anforderungen an ein Qualitätsmanagement fest, die Unternehmen umsetzen müssen, um die Erwartungen beteiligter Interessengruppen zu erfüllen. ISO 9001 stützt sich dabei auf die sieben Grundsätze des Qualitätsmanagements, darunter das Beziehungsmanagement, die faktengestützte Entscheidungsfindung sowie Führung und Leadership.Ein effizientes Qualitätsmanagement zeichnet sich durch klare Ziele, messbare Ergebnisse, angemessene Ressourcen und strukturierte Prozesse sowie deren stetige Verbesserung aus. So verhilft es Unternehmen zu wichtigen Wettbewerbsvorteilen, wie der Steigerung der Kundenzufriedenheit, der Eröffnung neuer Märkte und der Verbesserung von Prozessen. Gleichzeitig hilft die Qualitätsnorm bei der Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Vorgaben und mindert damit verbundene Risiken. Sie stellt sicher, dass sich Kunden der Aramaz Digital GmbH auf optimale Prozesse verlassen können und gleichbleibend hohe Standards eingehalten werden.Über Aramaz DigitalDie Aramaz Digital GmbH ist eine Recruiting-Agentur mit Fokus auf das Bäckerhandwerk. Geschäftsführer Eyüp Aramaz und sein Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, familiengeführten Konditoreien und Bäckereien dabei zu helfen, neue Fachkräfte und qualifizierte Mitarbeiter für ihre Betriebe zu gewinnen. Dank innovativer Ansätze und Strategien, die sich eng an der individuellen Struktur der Unternehmen orientieren, gilt Aramaz Digital als einer der erfolgreichsten Mitarbeitergewinnungs-Agenturen der Branche. Weitere Informationen unter: https://www.aramaz-digital.de/Pressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazE-Mail: presse@aramaz-digital.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Aramaz Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162948/5339317