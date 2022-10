ROUNDUP: Gerichtsverfahren um Musks Twitter-Übernahme ausgesetzt

WILMINGTON - Im juristischen Tauziehen zwischen Twitter und dem Tech-Milliardär Elon Musk zeichnet sich eine wochenlange Verlängerung ab. Das Gerichtsverfahren zwischen Twitter und Musk wurde von der zuständigen Richterin bis zum 28. Oktober ausgesetzt. Wenn der Tesla -Chef bis dahin die rund 44 Milliarden Dollar (45 Mrd Euro) teure Übernahme des Kurznachrichtendienstes nicht abgeschlossen hat, müssen sich die Streitparteien auf einen Prozess im November einstellen.

ROUNDUP: Credit Suisse kauft Anleihen zurück - Ratingagentur sieht Probleme

ZÜRICH - Die krisengeschüttelte Schweizer Großbank Credit Suisse hat den Rückkauf von Schuldpapieren angekündigt. Sie will dafür drei Milliarden Franken (3,1 Milliarden Euro) aufwenden, wie sie am Freitag mitteilte. Die Ratingagentur S&P hatte am Donnerstagabend "zunehmende Risiken" bei der Bank konstatiert.

ROUNDUP: Schwächelnde Nachfrage nach Chips belastet die Branche - Ausreißer TSMC

SEOUL/SANTA CLARA/HSINCHU - Die Nachfrage nach einst so knappen Computerchips schwächelt in einigen Bereichen mittlerweile - und belastet den Gewinn führender Hersteller. Mit Samsung und AMD verfehlten diese Woche gleich zwei Chipfertiger die Erwartungen der Experten. Für Samsung war es der erste Gewinnrückgang seit Jahren. Einzig TSMC scheint dem Sog der Branche etwas entgegenhalten zu können.

ROUNDUP/Toyota: Hacker erbeuten vermutlich Daten von 300 000 Kunden

TOYOTA - Hacker haben wahrscheinlich die Daten von knapp 300 000 Kunden das japanischen Auto-Riesen Toyota erbeutet. Das teilte der Konzern am Freitag in der Stadt Toyota mit. "Wir haben festgestellt, dass 296 019 E-Mail-Adressen von Kunden und die dazugehörigen Verwaltungsnummern kompromittiert worden sein könnten", heißt es in einer Pressemitteilung. Betroffen sind demnach Autofahrer, die den Toyota-Onlinedienst T-Connect nutzen.

Scholz rechnet am Montag mit Vorschlag der Gaspreis-Kommission

BERLIN - Bundeskanzler Olaf Scholz rechnet damit, dass die von der Regierung eingesetzte Expertenkommission am Montag einen Vorschlag zur geplanten Gaspreisbremse vorlegt. Die Bundesregierung werde sich dann "sofort und intensiv" damit beschäftigen, sagte ein Regierungssprecher am Freitag. Wie und wann die Öffentlichkeit über den Vorschlag informiert werden soll, sagte er nicht.

Biden will komplette Chip-Lieferkette in den USA



POUGHKEEPSIE - US-Präsident Joe Biden hat seine Entschlossenheit bekräftigt, die Chip-Produktion in großem Stil aus Asien in die USA zu holen. "Die Lieferkette wird hier beginnen und hier enden", verkündete Biden am Donnerstag bei einem Auftritt in einem Werk des Computerkonzerns IBM in Poughkeepsie im Bundesstaat New York. IBM sicherte Investitionen von 20 Milliarden Dollar in der Region in den kommenden zehn Jahren zu.

Musk gibt Produktionsstart des Tesla-Sattelschleppers bekannt

AUSTIN - Teslas um Jahre verzögerter Elektro-Sattelschlepper ist laut Firmenchef Elon Musk nun in die Produktion gegangen. Am 1. Dezember sollen erste Fahrzeuge an den Getränke- und Lebensmittelriesen Pepsi ausgeliefert werden, wie Musk in der Nacht zum Freitag bei Twitter ankündigte. Stückzahlen wurden zunächst nicht bekannt. Es handele sich dabei um die Version mit rund 800 Kilometern Reichweite, schrieb er.

Biontech expandiert nach Australien



MAINZ/MELBOURNE - Nach dem Erfolg mit seinem Corona-Impfstoff baut das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech seine internationale Präsenz mit der Errichtung eines Forschungszentrums und einer Produktionsstätte in Australien weiter aus. Einer der Schwerpunkte soll die Suche nach Krebstherapien sein. Biontech vereinbarte am Freitag mit dem australischen Bundesstaat Victoria eine strategische Zusammenarbeit, um an der Erforschung und Entwicklung potenzieller mRNA-basierter Impfstoffe und Therapien zusammenzuarbeiten, wie das Unternehmen mitteilte. Die mRNA-Technologie wurde bereits beim Corona-Impfstoff von Biontech erfolgreich eingesetzt.

Biden zu Beschluss der Ölallianz Opec+: Wir prüfen Alternativen

WASHINGTON - US-Präsident Joe Biden hat enttäuscht auf die Entscheidung der Öl-Allianz Opec+ reagiert, die Ölproduktion zurückzufahren. Auf die Frage, was seine Reaktion sei, sagte Biden am Donnerstag in Washington schlicht: "Enttäuschung." Der Demokrat sagte weiter: "Wir schauen uns an, welche Alternativen wir haben." Es gebe einige Möglichkeiten, betonte er, ohne konkreter zu werden, und schob nach: "Wir haben noch nichts entschieden."

Vattenfall sieht sich für Energienachfrage im Winter gut gerüstet

BERLIN - Der Energiekonzern Vattenfall sieht sich für die Wärmeversorgung Berlins im Winter gut vorbereitet. Weil bundesweit Engpässe bei der Gasversorgung nicht auszuschließen seien, komme anderen Energielieferanten wie Steinkohle und Heizöl eine besondere Bedeutung zu, teilte der Vorstandschef der Vattenfall Wärme, Christian Feuerherd, am Freitag mit. Die Revision etwa von Kohlekraftwerken sei deshalb vorgezogen worden. Zudem wurden laut Feuerherd die Lagerbestände von Heizöl und Steinkohle aufgestockt. Inzwischen komme ein Großteil der Steinkohle aus Südafrika.



Weitere Meldungen



-UN: Krieg, Trockenheit und Exporte lassen Getreidepreise steigen -Fertighausindustrie erwartet 2022 einen neuen Umsatzrekord -ROUNDUP 2: Expertin dämpft Erwartung zu Gaspreisbremse - Lindner: Bald Klarheit -ROUNDUP: Züge im September pünktlicher unterwegs - Probleme bleiben -IAEA: Gefahr von Atomunfall in Saporischschja noch nicht gebannt -Bundesregierung bringt milliardenschweren Abwehrschirm auf den Weg -ROUNDUP: Hamburg will keinen großen LNG-Terminal im Hafen -ROUNDUP: Woidke gegen früheren Kohleausstieg bis 2030 für Brandenburg -ROUNDUP 2: 'Deutscher Egoismus' - Scholz eckt in EU mit 'Doppelwumms' an -London lässt trotz Klimawarnungen neue Öl- und Gasfelder erschließen -Kreise: Disney-Reederei als Käufer für Kreuzfahrtschiff 'Global One' im Gespräch -Verfassungsausschuss berät über Ausweitung der 'Cum-Ex'-Untersuchung -Prinz Harry und Elton John reichen Klage gegen Zeitungsverlag ein -Entlastungen: Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme sinkt -Zwei US-Amerikaner, eine Russin und ein Japaner an der ISS angekommen -Althusmann schlägt zwei Varianten für 9-Euro-Ticket-Nachfolge vor -Lidl zieht positive Bilanz seines Markteinstiegs in Lettland -Österreichs einzige Raffinerie nach Unfall wieder in Betrieb -Selenskyj fordert weiter Druck gegen Moskau und AKW-Rückgabe an Kiew -ROUNDUP: Biden mit Vorstoß zur Entkriminalisierung von Marihuana -ROUNDUP: Tarifverhandlungen für Metall-Mittelgruppe ohne Ergebnis vertagt -TV-Quoten: Krimi mit Nosbusch weit vorn°



