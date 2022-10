Paris (ots/PRNewswire) -Rechtzeitig zu den Kunstmessen Frieze London und Paris+ hat Artprice dem "Markt für ultrazeitgenössische Kunst" zum ersten Mal einen vollständigen Jahresbericht gewidmet. Dieses Dokument, das kostenlos in französischer und englischer Sprache erhältlich ist, analysiert die spektakulären Auktionsergebnisse für Werke der bildenden Kunst und Kunst-NFTs von Künstlerinnen und Künstlern unter 40 Jahren. Diese Arbeiten spiegeln die neuen Sorgen und gesellschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen die jüngeren Generationen von heute zu kämpfen haben.Thierry Ehrmann, Geschäftsführer von Artmarket.com und Gründer von Artprice, ist der Meinung, dass "die aktuellen Werke der jüngsten Stars der zeitgenössischen Kunst in wenigen Jahren sogar teurer werden könnten als die Werke der großen alten Meister. Die Seltenheit eines Werks und der Platz des Künstlers in der Kunstgeschichte scheinen heute nicht mehr so wichtig zu sein wie der Sinn für Neuartigkeit und die Leidenschaft, die das Kunstwerk hervorruft".www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022Zusätzlich zu unserem Bericht über den Markt für ultrazeitgenössische Kunst 2022 (kostenlos online und als PDF erhältlich) und in Fortführung unserer üblichen Beobachtung des Marktes für zeitgenössische Kunst präsentiert Artprice hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Zahlen für den globalen Markt für zeitgenössische Kunst insgesamt und speziell für das Segment der ultrazeitgenössischen Kunst.Markt für zeitgenössische Kunst: Künstler, die nach 1945 geboren wurden- Globaler Auktionsumsatz von 2,7 Mrd. USD in 12 Monaten (Juli 2021 - Juni 2022)- Dieses Segment generierte im Jahr 2000 nur 90 Mio. USD-Dollar- Das zweitbeste Jahr in der Geschichte des Segments- Der Markt für zeitgenössische Kunst verzeichnete aufgrund von China einen leichten Rückgang um -1,1 %- Chinas Null-Covid-Politik ließ den Auktionsumsatz um 33 % fallen.- Die USA (+20 %) dominierten mehr denn je den Verkauf von zeitgenössischer Kunst- New York allein erwirtschaftete 38 % des globalen Gesamtumsatzes- Das Vereinigte Königreich (+15 %) und Frankreich (+9 %) verzeichneten beide ein starkes Wachstum- Seoul verzeichnete weltweit das stärkste Wachstum: +344 %- 39.880 zeitgenössische Unterschriften bei Versteigerungen, im Vergleich zu 34.602 im letzten Jahr- 5.300 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler hatten ihren ersten Auktionsverkauf- 5.100 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler erlebten neue Auktionsrekorde- Der Umsatz ist in zehn Jahren um das Doppelte und in 20 Jahren um das 31-Fache gestiegen.- Zeitgenössische Kunst erwirtschaftete 17,6 % des gesamten weltweiten Auktionsumsatzes aus der bildenden Kunst und Kunst-NFTsMarkt für ultrazeitgenössische Kunst: Künstlerinnen und Künstler unter 40 Jahren- Weltweite Auktionsumsätze von 420 Mio. USD, einschließlich Kunst-NFTs (Juli 2021 - Juni 2022)- Wachstum von +28 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum- In 20 Jahren ist der Auktionsumsatz um das 26-Fache gestiegen- Ultrazeitgenössische Kunst macht 15,5 % des Marktes für zeitgenössische Kunst aus.- Ultrazeitgenössische Kunst macht 2,7 % des gesamten Kunstmarktes aus (einschließlich Kunst-NFTs)- 9.640 ultrazeitgenössische Werke wurden in den letzten 12 Monaten verkauft- Der Anteil unverkaufter Werke des Segments lag bei 32 %, was dem Rest des Marktes entsprichtSoft Power und der Markt für ultrazeitgenössische Kunste in H1 2022- Die USA erzielten 35 % des weltweiten Auktionsumsatzes für ultrazeitgenössische Kunst- Im Vereinigten Königreich und in China waren es nur 26 % bzw. 25 %- Asien gewinnt neue Marktplätze hinzu, mit Tokio (7 %) und Seoul (4 %)- Auf Frankreich entfällt nur 1,6 % des Segments Ultrazeitgenössisch- Sotheby's (30 %), Christie's (26 %) und Phillips (23 %)- SBI Art Auction (9,3 Mio. USD) ist das führende asiatische Auktionshaus des Segments- Bruun Rasmussen (1,06 Mio. USD) ist das führende europäische AuktionshausVielfalt des Marktes für ultrazeitgenössische Kunst in H1 2022- 2.670 Künstler unter 40 Jahren zur Auktion: fünfmal mehr als vor 20 Jahren- Der Durchschnittswert der Top-5-Ergebnisse stieg von 618.000 USD auf 4,9 Mio. USD- Frauen belegten acht Plätze in den Top 10 der Künstlerinnen und Künstler unter 40- Matthew Wong (1984-2019) verzeichnete mit 5,9 Mio. USD einen neuen RekordTop 10 der Künstlerinnen und Künstler unter 40 nach Auktionsumsatz in H1 20221. Matthew WONG (1984-2019): 21.326.103 USD2. Ayako ROKKAKU (*1982): 18.619.531 USD3. Flora YUKHNOVICH (*1990): 12.531.092 USD4. Aboudia DIARRASSOUBA (*1983): 9.177.854 USD5. Avery SINGER (*1987): 9.170.591 USD6. Amoako BOAFO (*1984): 8.263.929 USD7. María BERRÍO (*1982): 7.556.877 USD8. Anna WEYANT (*1995): 6.455.422 USD9. Christina QUARLES (*1985): 5.598.272 USD10. Loie HOLLOWELL (*1983): 5.519.154 USDUltrazeitgenössische NFTs in H1 2022- 50 NFTs erzielten 3,2 Mio. US-Dollar in H1 2022, gegenüber 30 NFT-Sätzen für 107 Mio. USD in H1 2021- Das beste Ergebnis in H1 2022 für ein Kunst-NFT: 1,38 Mio. USD: Living Architecture: Casa Batlló (2022) von Refik Anadol bei Christie's in New York am 10. Mai 2022MethodikDieser Bericht bietet eine globale Analyse der Ergebnisse von öffentlichen Auktionen bildender Kunst - Gemälden, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien, Drucken, Videos, Installationen, Wandteppichen - und Kunst-NFTs. Ausgenommen sind Antiquitäten, anonymes Kulturgut und Möbel. Er deckt die weltweiten Auktionsergebnisse für Künstlerinnen und Künstler unter 40 Jahren ab, enthält aber auch die globalen Daten des gesamten Marktes für zeitgenössische Kunst, einschließlich Kunstschaffender, die nach 1945 geboren wurden. Alle in diesem Bericht angegebenen Preise beziehen sich auf Ergebnisse von öffentlichen Auktionen, einschließlich Käufergebühren. Alle Verweise auf USD beziehen sich auf den US-Dollar. Artmarket und seine Artprice-Abteilung wurden 1997 vom aktuellen Geschäftsführer Thierry Ehrmann gegründet. Seine Datenbanken enthalten mehr als 30 Millionen Indizes und Auktionsmarktergebnisse von mehr als 793.000 Kunstschaffenden.Artprice von Artmarket ist der weltweit führende Informationsanbieter für den Kunstmarkt und verfolgt die Ambition, über seinen Global Standardized Marketplace zur wichtigsten globalen Kunst-NFT-Plattform zu werden.Artprice Images® ermöglicht uneingeschränkten Zugang zur größten Kunstmarkt-Bilddatenbank der Welt: Sie umfasst ganze 180 Millionen digitale Bilder von Fotos oder gravierten Reproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren KunsthistorikerInnen.Artmarket erfasst mit seiner Artprice-Abteilung kontinuierlich die Daten von 6.300 Auktionshäusern und liefert den größten Presse- und Medienagenturen wichtige Informationen zum Kunstmarkt (7.200 Publikationen). Artprice veröffentlichte seinen Marktbericht für ultrazeitgenössische Kunst 2022:
https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022
Der Halbjahresbericht 2022 von Artprice: Der Kunstmarkt verzeichnet im Westen wieder ein starkes Wachstum:
https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com
Der globale Kunstmarktbericht 2022 von Artprice von Artmarket, veröffentlicht im März 2022:
https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021
Der Artprice-Marktbericht 2020/21 für zeitgenössische Kunst von Artmarket.com:
https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Kontakt zu Artmarket.com und seiner Artprice-Abteilung - Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com