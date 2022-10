In der Landesvertretung des Freistaats kamen Politik und Solarindustrie zusammen, um sich über Potenziale und konkrete Schritt für den Wiederausbau der Photovoltaik-Wertschöpfungskette auszutauschen. Im Bundesrat hat Sachsen ebenfalls eine Initiative angestoßen.In Sachsen produzieren einige Photovoltaik-Hersteller ihre Solarmodule: Meyer-Burger in Freiberg, Solarwatt in Dresden und Heckert Solar in Chemnitz. Doch die Kapazitäten sind verglichen mit der Konkurrenz auf dem Weltmarkt eher klein und auch die Vorprodukte müssen meist aus Asien bezogen werden. Ausnahme ist da Meyer Burger, das seine ...

