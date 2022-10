NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Zoom mit "Neutral" und einem Kursziel von 85 US-Dollar in die Bewertung wieder aufgenommen. Vor der Aussetzung der Beobachtung lautete das Votum noch "Overweight" mit einem Jahresend-Ziel von 295 Dollar. Die Aktien des Anbieters von Videokonferenz-Systemen seien ausgelaugt, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Technologie und die Marktposition sehe er positiv und das Cashflow generierende Finanzprofil sei beeindruckend. Dies werde aber durch kurzfristigen Gegenwind beim Wachstum und der Profitabilität konterkariert./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 23:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 00:15 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXUS98980L1017