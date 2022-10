publity, PREOS, GORE - es ist still geworden um das Trio miteinander verbundener Firmen. Gab wohl "nichts zu melden". Nichts mehr gehört seit man am 03.03.2022 ein umfangreiches Einbringungs- Veräusserungs- und Bewertungsmodell zur zukünftigen Konzernstruktur - inclusive stark reduzierter publity Beteiligung - am Ende von nur noch 20% an der PREOS und einer vollständig unabhängigen GORE. (Zur Vorgeschichte in Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4 ,Teil5 und Teil 6 unserer Reihe "Eyemaxx, Northern Data, PREOS und publity - Geduldsspiel".) Bevor wir dieses Konstrukt nochmals beschreiben - inclusive der ...

