Ein diversifiziertes Portfolio von qualitativ hochwertigen LNG-Projekten mit hohem Cashflow bildet die Grundlage für MidOcean Energy

MidOcean Energy ("MidOcean"), ein LNG-Unternehmen, das von EIG, einem führenden institutionellen Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor, gegründet wurde und geleitet wird, meldete heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit Tokyo Gas Co., Ltd ("Tokyo Gas") über den Erwerb der Anteile von Tokyo Gas an einem Portfolio von vier integrierten LNG-Projekten in Australien.

Nach dieser Vereinbarung wird MidOcean die Beteiligungen von Tokyo Gas an Gorgon LNG, Ichthys LNG, Pluto LNG und Queensland Curtis LNG zu einem Gesamtpreis von 2,15 Milliarden US-Dollar in bar erwerben. Diese integrierten Projekte erstrecken sich über die West- und Ostküste von Australien und sind bedeutende LNG-Lieferanten für asiatische Abnehmer mit einwandfreier Anlagebonität, mit denen verschiedene langfristige Verträge mit unbedingter Abnahme- oder Zahlungsverpflichtung geschlossen wurden, sowie für die australischen Inlandsgasmärkte. Aus diesem Portfolio werden voraussichtlich etwa 1 Million Tonnen LNG pro Jahr netto an MidOcean geliefert, eine Produktionsmenge, die durch langlebige Reserven und eine weltweit wettbewerbsfähige Kostenstruktur abgesichert ist. Dieses Portfolio kann sich auf erfahrene Betreiber wie Chevron, INPEX, Woodside und Shell stützen und deckt die gesamte LNG-Wertschöpfungskette ab, vom Upstream- über den Midstream-Bereich bis hin zur Verflüssigung und zum Vertrieb.

Die Übernahme bildet den Startschuss für die Strategie von MidOcean zum Aufbau eines hochwertigen, diversifizierten, globalen, reinen LNG-Unternehmens. Dabei kann EIG auf seine umfangreichen Investitionserfahrungen im globalen LNG-Sektor zurückgreifen, die sich auf Engagements in Höhe von mehreren Milliarden Dollar für mehrere LNG-Projekte in den letzten 20 Jahren stützen. So hat EIG erst kürzlich eine Mehrheitsbeteiligung an GNL Quintero S.A. erworben, dem größten LNG-Wiederverdampfungsterminal in Chile. Die Transaktion fügt sich außerdem nahtlos in die Management-Vision "Compass 2030" der Tokyo Gas Group ein, in der Tokyo Gas weiterhin eine führende Rolle beim Übergang zu Netto-Null-CO2-Emissionen spielt.

R. Blair Thomas, Chairman und CEO von EIG, sagte: "Der Start von MidOcean ist Ausdruck unserer tiefen Überzeugung, dass LNG ein Schlüsselfaktor für die Energiewende ist und dass LNG als geopolitisch strategischer Energieträger immer wichtiger wird. Wir sind der Ansicht, dass MidOcean mit dieser Transaktion ein Basisportfolio an kostengünstigen, integrierten LNG-Anlagen in einem risikoarmen Rechtsraum erhält und damit ideal positioniert ist, um wichtige Kunden in Japan, Asien und weltweit auf Jahrzehnte hinaus zu beliefern."

Bereits im Juni 2022 hatte EIG mitgeteilt, dass der LNG-Veteran De la Rey Venter, der zuvor bei Shell tätig war, als Chief Executive Officer zu MidOcean wechseln wird und 25 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Betrieb, Geschäftsabwicklung und Unternehmensführung auf dem globalen LNG-Markt mitbringt.

Venter erklärte: "Mit der heutigen Bekanntgabe macht MidOcean den ersten Schritt zur Verwirklichung seiner Vision, ein wirklich reines LNG-Geschäft aufzubauen, das nach unserer Einschätzung den Weg der Welt in eine Netto-Null-Zukunft unterstützen wird. Wir sehen eine ganze Reihe von Chancen, die Position von MidOcean bei der Belieferung von LNG-Märkten in aller Welt weiter zu stärken, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern und Kunden."

Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen, sofern die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind und die australischen Behörden ihre Zustimmung erteilen.

Barrenjoey, Barclays und JP Morgan waren die Finanzberater von EIG im Zusammenhang mit dieser Transaktion; die rechtliche Beratung von EIG erfolgte durch die Kanzlei White Case.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor im globalen Energie- und Infrastruktursektor und verwaltete zum 30. Juni 2022 ein Vermögen von 24,0 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In seiner 40-jährigen Geschichte hat EIG 41,5 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert, verteilt auf mehr als 387 Projekte bzw. Unternehmen in 38 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von ACME gehören viele der führenden Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Schenkungen, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C. und unterhält Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der EIG-Website unter www.eigpartners.com oder der MidOcean-Website unter www.midoceanenergy.com.

