Baden-Baden (ots) -Neue Staffel des Online-Formats vom SWR / Für Pre-Teens auf Youtube, in der ARD Mediathek und auf kindernetz.de / ab 7. Oktober 2022 wöchentlich eine neue FolgeDie Pferdeabenteuer gehen weiter: In sieben neuen Folgen erlebt Influencerin Lia spannende Tage bei süßen Fohlen, schaut bei anderen Influencerinnen hinter die Kulissen und darf bei den Proben für eine neue Tiershow unterstützen. Die Reportagereihe begleitet die 17-jährige Lia durch einen Sommer voller neuer Erfahrungen, neuer Freundschaften und natürlich einen Sommer voller Pferde. "Mein Pferdesommer 2" ist ab dem 7. Oktober 2022 ab 16 Uhr auf dem Youtube-KanalSWR Kindernetz PLUS, in derARD Mediathek und auf kindernetz.dezu sehen.Neue Abenteuer wartenLia ist auch in diesem Sommer wieder viel unterwegs: Sie absolviert einen Erste-Hilfe-Kurs mit Tierärztin Anke Ehrenbrink. Auf dem Hof von Anne Krüger-Degener staunt sie über Pferde, Hunde und Schafe, die Kunststücke vorführen. Auf einem Gestüt lernt Lia, was man bei der Fohlenaufzucht beachten muss. Pferdeinfluencerin Hella Gabbert gibt Einblicke in ihren Berufsalltag, während Tiktokerin Maria Ziffy bei Lia das "Kleine Pferde-Einmaleins" kennenlernt. Bei einem Besuch bei der Paradressur-Reiterin Mara erfährt Lia, wie man trotz körperlicher Einschränkung die Liebe zum Reitsport leben kann. Und Youtuberin Lea begleitet Lia bei einem besonderen Highlight: Sie gehen gemeinsam mit den Ponys schwimmen. Lia nimmt die Zuschauer:innen auf authentische und unterhaltsame Art mit auf ihre Abenteuer.Produktion"Mein Pferdesommer 2 - Freundschaft auf vier Hufen" isteine Produktion der AlwaysOn Production für den SWR. Produzentin ist Sarah Kübler, Producerin Karen Rodriguez, die Produktionsleitung übernahm Malte Berkmann, Autorin war Nicola Goethe. Die Redaktion haben Carmen Schmid und Imogen Nabel unter der Leitung von Stefanie von Ehrenstein.SendungSiebenteilige Reportage-Reihe "Mein Pferdesommer 2 - Freundschaft auf vier Hufen", ab 7. Oktober 2022 immer freitags um 16 Uhr eine neue Folge auf dem Youtube-Kanal SWR Kindernetz PLUS (https://youtu.be/o2cJHieP_U4). Auf kindernetz.de und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/mein-pferdesommer/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMzYw/) sind ab heute bereits die ersten drei Folgen abrufbar.