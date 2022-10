Goldpreis fällt unter 1.700er-Marke: NFPs besser als erwartet

Besser als im Vorfeld erwartete US-Arbeitsmarktdaten haben Anleger am Freitagnachmittag erneut verschreckt. Damit erhalten die Zinssorgen spätestens heute neue Nahrung. Gut möglich, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre restriktive Geldpolitik im Kampf gegen die hohe Inflation weiter fortsetzt. Für eine Feinunze Gold müssen Anleger unmittelbar nach Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls (NFPs) zwischenzeitlich rund 1.693 Dollar auf den Tisch legen und damit ein Prozent weniger im Vergleich zum Vortag. Jobaufbau besser als erwartet - Arbeitslosenquote rückläufig Die US-Arbeitsmarktdaten notierten mit einem Stellenaufbau in Höhe von 263.000 Einheiten höher als erwartet (250.000). Das Stellenplus aus dem Vormonat veränderte sich auf 315.000 Einheiten. Auch die US-Arbeitslosenquote reduzierte sich auf 3,5 nach zuletzt 3,7 Prozent. Der jüngste Bericht vom Jobmarkt befeuert die ohnehin bestehenden Zinsfantasien. Die Hoffnungen haben sich damit zerschlagen, dass der US-Arbeitsmarkt größere Risse aufweist und somit die US-Notenbank in Zukunft eine behutsame Geldpolitik an den Tag legen könnte, um die gebeutelte Wirtschaft doch noch vor einem Einbruch zu bewahren.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

