Energiekrise, Rezession und weitere Horrorszenarien machen seit einigen Wochen die Runde. Besonders hart sollte es die energiehungrige Chemie-Industrie treffen. Doch davon völlig unbeirrt arbeitet BASF an einer erfolgreichen Zukunft und konnte nun einen weiteren Meilenstein vermelden. Auch an der Börse hat sich die angespannte Lage deutlich beruhigt…

Wie BASF soeben bekannt gab, hat das Unternehmen mit Hannong Chemicals ein Joint Venture gegründet, um nichtionische Tenside für den asiatischen Markt zu produzieren. Diese kommen beispielsweise bei Geschirrspülmitteln oder Oberflächenreinigern zum Einsatz. BASF hält 51 Prozent an dem Joint Venture, während Hannong Chemicals die übrigen 49 Prozent hält.

Zudem plant BASF in Kürze grünen Wasserstoff in der Produktion einzusetzen und damit den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren.

