ST. Louis (ots/PRNewswire) -Die Übernahme stärkt die Position von TricorBraun als führender Verpackungsanbieter in EuropaDas weltweit führende Verpackungsunternehmen TricorBraun hat heute bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung über die Übernahme des deutschen Glasverpackungsvertriebs Gläser & Flaschen GmbH unterzeichnet hat. Die Übernahme erweitert die europäische Präsenz von TricorBraun und stärkt seine Position als führender Verpackungsanbieter in Europa."Gläser & Flaschen hat ein starkes Unternehmen aufgebaut, das für seine Qualität, Innovation und technische Expertise bekannt ist", sagte Declan McCarthy, Präsident von TricorBraun Europe. "Wir freuen uns, mit dem herausragenden Team von Gläser & Flaschen zusammenzuarbeiten, um den Kunden mehr Lieferkettenoptionen zu bieten und gleichzeitig in ihr kontinuierliches Wachstum und ihre Expansion zu investieren. Wir freuen uns, das Team von Gläser & Flaschen in der TricorBraun-Familie begrüßen zu dürfen."Gläser & Flaschen bedient seine Kunden seit fast 20 Jahren und ist ein führender Anbieter von hochwertigen Glasverpackungen für den wachsenden Markt für Lebensmittelkonserven. Das Unternehmen führt seine Geschäfte von einem hochmodernen Vertriebs- und Betriebszentrum in Wustermark (Brandenburg) aus."Wir haben eine so intensive Leidenschaft für unser Unternehmen, unser talentiertes Team, unsere Kunden und Lieferanten und unsere starke Gemeinschaft in der Welt der konservierten Lebensmittel - wir wussten, dass wir einen außergewöhnlichen Partner brauchen, wenn wir mit unserer nächsten Wachstumsphase beginnen", sagte Stefanie Burmeister, Geschäftsführerin von Gläser & Flaschen. "Der erstklassige Ruf von TricorBraun, gepaart mit seinem Fokus auf die Teammitglieder, den Kundenservice und das Wachstum, macht das Unternehmen für uns zu einem idealen Zuhause."Alle Teammitglieder von Gläser & Flaschen bleiben bei TricorBraun und werden weiterhin am bestehenden Standort des Unternehmens arbeiten. Mit Abschluss der Transaktion wird Gläser & Flaschen unter dem Namen "Gläser & Flaschen, ein Unternehmen von TricorBraun" tätig sein.Seit seiner Gründung arbeitet TricorBraun mit Geschäftsführungsteams zusammen, um weltweit Verpackungsunternehmen erfolgreich zu übernehmen und das Wachstum von 37 Verpackungsunternehmen zu beschleunigen.Die Transaktion wird voraussichtlich im November abgeschlossen sein. Proventis Partners, ein Mitglied der Mergers Alliance, fungierte als Finanzberater für TricorBraun.Über Gläser & FlaschenGläser & Flaschen bedient seine Kunden seit 2003 und ist einer der führenden Vertreiber von Einmachgläsern, Flaschen und Kochzubehör sowie von Glasverpackungen für Lebensmittel und andere Zutaten. Wir beliefern gewerbliche und private Kunden im In- und Ausland mit einer großen Auswahl an hochwertigem Glas und Zubehör.Über TricorBraunTricorBraun wurde 1902 gegründet und ist ein weltweit führendes Verpackungsunternehmen und Nordamerikas größter Vertreiber von Primärverpackungen. Wir bieten innovative Lösungen für eine breite Palette von Kundenendmärkten für Kunststoff-, Glas- und Aluminiumbehälter, Verschlüsse, Spender, Tuben und flexible Produkte. Unser preisgekröntes Design & Engineering Center bietet zukunftsweisendes Design, das auf dem Wissen der Verbraucher und kreativen Lösungen basiert. Wir nutzen unsere globale Erfahrung in der Lieferkette, unsere umfassende und nachhaltige Präsenz und unsere unübertroffene Kaufkraft, um die besten Beschaffungspartner und kostengünstigsten Lösungen für unsere Kunden zu finden. TricorBraun verfügt über mehr als 2.000 Verpackungsexperten, die an mehr als 100 Standorten in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien tätig sind.