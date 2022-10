DJ Aktien Schweiz leichter - US-Jobdaten schüren Konjunktursorgen

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Kursverlusten ist der schweizerische Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel gegangen. Solide US-Arbeitsmarktdaten ließen Hoffnungen auf eine weniger aggressive Geldpolitik der US-Notenbank endgültig platzen. Zwar waren im September weniger Arbeitsplätze entstanden als erwartet, dafür war die Arbeitslosenquote überraschend niedrig. Die Federal Reserve wird also weiter die Zinsen erhöhen müssen, um die Nachfrage zu dämpfen und die hohe Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Dass sie auch eine Rezession in Kauf nehmen würde, um diese Ziele zu erreichen, hatte die Fed schon vor Monaten klargemacht.

Der SMI verlor 0,8 Prozent auf 10.309 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten wurden 18 Kursverlierer gesehen, einziger Gewinner war die Aktie der Credit Suisse. Unverändert schloss als einziger Wert die Novartis-Aktie. Umgesetzt wurden 43,31 (zuvor: 42,85) Millionen Aktien. Verkauft wurde quer über alle Sektoren hinweg, wobei Konjunkturzykliker besonders stark betroffen waren. ABB, Geberit, Holcim und Sika verbilligten sich um bis zu 3,1 Prozent.

Gewinnwarnungen der Chipkonzerne Advanced Micro Devices und Samsung belasteten Technologiewerte wie Logitech (-5,7%) oder Ams-Osram (-10,5%). Credit Suisse (+5,4%) setzten die am Vortag begonnene Erholung fort. Am Freitag stützte die Nachricht, dass die Bank eigene Anleihen im Volumen von bis zu 3 Milliarden Franken vorzeitig zurückkaufen wird. UBS (-0,1%) dürften etwas Unterstützung von gestiegenen Anleihezinsen erhalten haben.

Die als defensiv geltende Nestle-Aktie hielt sich mit einem Minus von 0,3 Prozent besser als der Markt. Das galt auch für die Pharma-Schwergewichte Novartis (unv.) und Roche (-0,3%).

